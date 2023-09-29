Президент України Володимир Зеленський анонсував на завтра «важливі для України новини».



«Цей тиждень значно посилив нашу державу й наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини – для наших воїнів, для всієї нашої держави. Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності – внутрішньої міцності – та потрібної співпраці зі світом. Щоб світ нас чув, розумів і підтримував. Я дякую всім, хто допомагає», – сказав він у своєму відеозверненні.

28 вересня стало відомо, що з візитами до України прибули генсек НАТО Єнс Столтенберґ, новий міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс та міністр оборони Себастьян Лекорню.

Український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що «вже скоро» Київ об’єднає міжнародних лідерів та українських виробників на Форумі оборонних індустрій. Понад 160 провідних оборонних компаній світу з 26 країн підтвердили свою участь.

Форум оборонних індустрій раніше анонсували президент України Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ.