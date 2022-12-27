Зеленський назвав цей тиждень «важливим» для України

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що цей тиждень для України буде «важливим із політичного погляду».



«Загалом цей тиждень для України буде важливим із політичного погляду. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, а й для кожного й кожної з нас», – сказав він у своєму відеозверненні.



Президент обіцяє незабаром представити свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України.



Зеленський також повідомив про проведення сьогодні наради щодо роботи банківської системи та співпраці з МВФ, розмови з прем’єр-міністеркою Італії та керівником найбільшого у світі інвестиційного фонду BlackRock.



«Отримав чергове підтвердження, що бізнес розвиненого світу вірить у нашу перемогу та готовий інвестувати в нашу відбудову. Фахівці цієї компанії вже допомагають Україні структурувати Фонд відбудови нашої держави. І ми вже готуємося й до участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Позиція та перспективи України будуть там представлені», – додав він.

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Офіс президента України повідомляв, що сьогодні, 27 грудня, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорювали план дій українських військових на наступний рік, а також про ситуацію в Кремінній і Бахмуті.