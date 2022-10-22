Українці не вибачать росіян, які намагаються знищити їх як націю – Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість відновлення відносин з РФ після завершення війни.

«Після закінчення війни Росії проти України між країнами не буде колишніх відносин. Бо українці не вибачать росіян, які намагаються знищити їх як націю», – сказав він в інтерв’ю для канадських телеканалів CTV та CBC.

За його словами, рано чи пізно «Росію очолять люди, з якими Україна в тому чи іншому вигляді спілкуватиметься».

«Але за умови, що не буде війни, що це не буде ультиматумом, за поваги нашого суверенітету та нашої нації, наших людей, нашого права. У таких умовах, звичайно, буде спілкування. Чи буде повернення відносин, які були до війни? Упевнений, що ні. Суспільство їм цього не пробачить», – зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що рівень відносин залежатиме від того, «чи сама Росія поверне захоплені території, чи Україні доведеться їх відвойовувати».

«Політичні відносини будуть. Але суспільству ви не можете диктувати, як ставитися до суспільства держави, яка хотіла стерти нас з лиця землі», – додав президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що суспільство РФ має знати правду про те, що воно атакує мирну Україну.

«Ваш президент вбиває цивільних громадян. Якщо ви не будете тиснути на свого президента, то світ ізолюється від вас. Світ не буде з вами говорити. Ви розмовляєте погрозами, ви не будете відпочивати за кордоном, ви не зможете заробляти, не зможете мати бізнес із ЄС та США», – зазначив президент.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Росія, попри докази і свідчення, також заперечує свої атаки по цивільних в Україні.