Президент прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Норвегії та Чехії (відео)

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти й поспілкувався з новопризначеними послами Чехії, Норвегії та Німеччини, повідомив він у телеграмі й опублікував відповідне відео.

«Привітав із початком дипломатичних місій і подякував за підтримку їхніми країнами України. Обговорили посилення нашої співпраці, зокрема в секторі безпеки та оборони. Спільно додаємо безпекової міцності всій Європі та рухаємося до надійного й гарантованого миру в Україні», – зазначив глава держави.

У вечірньому зверненні Зеленський подякував партнерам за «чітку підтримку України, її незалежності та суверенітету».

«Європейські позиції стають сильнішими, і ми щороку додаємо можливостей Європі. Всі разом додаємо. Завдяки єдності, завдяки нашим спільним проєктам», – акцентував президент.

Посол Норвегії Ларс Хансен вручив копії вірчих грамот в МЗС України на початку вересня.

Новим послом Чехії став Любош Весела, він також прибув в Україну на початку вересня.

Новопризначений посол Німеччини в Україні Гайко Томс вручив вірчі грамоти в МЗС раніше цього тижня. Його попередник на посаді Мартін Єгер залишив посаду, щоб очолити Федеральну розвідувальну службу Німеччини.

Вірчі грамоти – це документи, які дипломатичний представник (посол) вручає главі держави, до якої він акредитується, під час офіційної церемонії, щоб отримати дозвіл на виконання своїх обов’язків. Оригінал грамоти вручається новому послу, а копія передається міністру закордонних справ країни перебування, після чого посол офіційно розпочинає свою місію.