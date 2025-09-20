Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Президент прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Норвегії та Чехії (відео)

Володимир Зеленський подякував партнерам за «чітку підтримку України, її незалежності та суверенітету»
Володимир Зеленський подякував партнерам за «чітку підтримку України, її незалежності та суверенітету»

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти й поспілкувався з новопризначеними послами Чехії, Норвегії та Німеччини, повідомив він у телеграмі й опублікував відповідне відео.

«Привітав із початком дипломатичних місій і подякував за підтримку їхніми країнами України. Обговорили посилення нашої співпраці, зокрема в секторі безпеки та оборони. Спільно додаємо безпекової міцності всій Європі та рухаємося до надійного й гарантованого миру в Україні», – зазначив глава держави.

У вечірньому зверненні Зеленський подякував партнерам за «чітку підтримку України, її незалежності та суверенітету».

«Європейські позиції стають сильнішими, і ми щороку додаємо можливостей Європі. Всі разом додаємо. Завдяки єдності, завдяки нашим спільним проєктам», – акцентував президент.

Посол Норвегії Ларс Хансен вручив копії вірчих грамот в МЗС України на початку вересня.

Новим послом Чехії став Любош Весела, він також прибув в Україну на початку вересня.

Новопризначений посол Німеччини в Україні Гайко Томс вручив вірчі грамоти в МЗС раніше цього тижня. Його попередник на посаді Мартін Єгер залишив посаду, щоб очолити Федеральну розвідувальну службу Німеччини.

Вірчі грамоти – це документи, які дипломатичний представник (посол) вручає главі держави, до якої він акредитується, під час офіційної церемонії, щоб отримати дозвіл на виконання своїх обов’язків. Оригінал грамоти вручається новому послу, а копія передається міністру закордонних справ країни перебування, після чого посол офіційно розпочинає свою місію.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG