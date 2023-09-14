Вибухи біля Євпаторії: Зеленський подякував СБУ і ВМС за «сьогоднішній тріумф»

Президент України Володимир Зеленський подякував Службі безпеки України і Військово-Морським силам ЗСУ за «сьогоднішній тріумф». Так він відреагував на ураження російської системи ППО поблизу Євпаторії.



«Сьогодні є за що окремо відзначити Службу безпеки України – увесь склад Служби й наші Військово-Морські сили. Дякую вам за цей сьогоднішній тріумф: знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо, молодці!», – заявив він у своєму відеозверненні.

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У ніч на 14 вересня поблизу Євпаторії в окупованому Криму пролунали вибухи. Як інформував телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників, вибухи почалися після 5-ої ранку 14 вересня, «прилетіли безпілотники», і, ймовірно, є влучання в установку ППО.

Згодом джерело в Службі безпеки України повідомило Радіо Свобода, що в ході «унікальної спецоперації» біля Євпаторії в окупованому Криму вранці 14 вересня був знищений російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 мільярда доларів.

«По цілі ефективно відпрацювали безпілотники і ракети «Нептун». Спочатку безпілотники СБУ вразили «очі» комплексу – радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пускових комплексах С300/400 «Тріумф», – повідомили в СБУ.

Офіційно СБУ сьогоднішні вибухи не коментувало.

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У Збройних силах України без подробиць підтвердили удар по місцю розташування російського ракетного комплексу «земля-повітря» поблизу Євпаторії.