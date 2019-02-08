Земан дорікає голові МЗС Чехії за «недостатній наголос на проблемі бандерівців»

Під час свого останнього інтерв’ю на приватному телеканалі TV Barrandov президент Чехії Мілош Земан дорікнув міністрові закордонних справ Томашу Петршічкові, що той під час свого візиту в Україну не зумів в достатній мірі критично оцінити проблему «бандерівців».

«Я йому дорікнув, що він достатньо не наголосив на проблемі бандерівців, думаю, що цей феномен він недооцінив», – зазначив чеський президент.

Також під час останньої зустрічі з найвищими державними посадовцями наприкінці січня 2019 року Земан наголосив, що його в Україні «дуже турбує питання прославлення бандерівців». Про це після зустрічі з президентом заявив голова чеського Сенату – вищої палати парламенту Чехії – Ярослав Кубера.

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З критикою роботи міністра закордонних справ Томана Петршічка також виступає комуністична партія Чехії та Морави. Її голова Войтєх Філіп після зустрічі з президентом наголосив, що «пан президент висловив занепокоєння працею пана Петршічка, в цьому ми з ним погоджуємось».

Чеські комуністи, так само як і Мілош Земан, критикують Томаша Петршічка за його нібито недостатньо критичне ставлення до нового українського закону, що надає статус учасника бойових дій «особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті».

Натомість в чеському міністерстві закордонних справ дотримуються думки, що «зі складними сторінками історії кожна країна повинна впоратись сама».

«Це не справа дипломатії оцінювати чи досліджувати історію, це справа істориків», – вважає чеське МЗС.

Наприкінці січня Томаш Петршічек вперше відвідав Україну як міністр закордонних справ Чехії. Це був перший візит голови чеського МЗС з 2014 року.