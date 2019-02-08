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08 Лютий 2019, Київ 16:03
Новини | Політика

Земан дорікає голові МЗС Чехії за «недостатній наголос на проблемі бандерівців»

Мілош Земан (на фото) вважає, що міністр закордонних справ Чехії «недооцінив феномен» українських націоналістів 20 століття

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Під час свого останнього інтерв’ю на приватному телеканалі TV Barrandov президент Чехії Мілош Земан дорікнув міністрові закордонних справ Томашу Петршічкові, що той під час свого візиту в Україну не зумів в достатній мірі критично оцінити проблему «бандерівців».

«Я йому дорікнув, що він достатньо не наголосив на проблемі бандерівців, думаю, що цей феномен він недооцінив», – зазначив чеський президент.

Також під час останньої зустрічі з найвищими державними посадовцями наприкінці січня 2019 року Земан наголосив, що його в Україні «дуже турбує питання прославлення бандерівців». Про це після зустрічі з президентом заявив голова чеського Сенату – вищої палати парламенту Чехії – Ярослав Кубера.

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З критикою роботи міністра закордонних справ Томана Петршічка також виступає комуністична партія Чехії та Морави. Її голова Войтєх Філіп після зустрічі з президентом наголосив, що «пан президент висловив занепокоєння працею пана Петршічка, в цьому ми з ним погоджуємось».

Чеські комуністи, так само як і Мілош Земан, критикують Томаша Петршічка за його нібито недостатньо критичне ставлення до нового українського закону, що надає статус учасника бойових дій «особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті».

Натомість в чеському міністерстві закордонних справ дотримуються думки, що «зі складними сторінками історії кожна країна повинна впоратись сама».

«Це не справа дипломатії оцінювати чи досліджувати історію, це справа істориків», – вважає чеське МЗС.

Наприкінці січня Томаш Петршічек вперше відвідав Україну як міністр закордонних справ Чехії. Це був перший візит голови чеського МЗС з 2014 року.

Бойовики з Чехії на Донбасі. Ексклюзив
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Бойовики з Чехії на Донбасі. Ексклюзив

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