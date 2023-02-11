Внаслідок серії потужних землетрусів у Туреччині та Сирії загинуло більш ніж 23 тисячі людей

Внаслідок серії потужних землетрусів у Туреччині загинуло понад 20 тисяч осіб, а в Сирії кількість жертв перевищує 3 тисячі, пише видання Reuters.

За даними журналістів та рятувальників, у Сирії станом на ранок 11 лютого відомо про понад 3500 жертв. Водночас тисячі громадян Сирії залишилися без даху над головою, деякі постраждалі й досі перебувають під завалами.

Влада Сирії дозволила ООН доправити гуманітарну допомогу через лінію фронту до постраждалих регіонів, уточнюють ЗМІ.

У Туреччині внаслідок землетрусів загинули 20 318 громадян, про це свідчать дані Директорату із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Станом на ранок у Туреччині врятовано 80 088 осіб. Із постраждалих регіонів евакуювали 91 511 постраждалих від стихії громадян, повідомляють рятувальники.

Наразі у Туреччині працює загалом 160 860 людей – рятувальників, лікарів, волонтерів та іншого персоналу, залучено 12 026 одиниць техніки.

Землетрус магнітудою 7,8 на південному сході Туреччини та північному заході Сирії стався в ніч на 6 лютого внаслідок зіткнення Аравійської плити зі Східно-Європейською платформою. Ще один землетрус, магнітудою 7,7, стався в центральній частині Туреччини того ж дня. У країні до 12 лютого оголошено національну жалобу.

Тисячі жителів постраждалих міст залишилися без житла, зруйновано тисячі будівель.

Понад 12 тисяч рятувальників зі служб з надзвичайних ситуацій та 9 тисяч військовослужбовців зайняті на розчищенні завалів та пошуку тих, хто вижив і загинув.

Рятувальні команди та медики прибули до Туреччини та Сирії з 70 країн. ООН виділила 25 мільйонів доларів зі свого надзвичайного фонду на надання термінової гуманітарної допомоги постраждалим у Туреччині та Сирії.