У Гаазі Росія намагається змусити суд підтвердити, що нічого не змінилося з часів Російської імперії – Зеркаль

Росія намагається змусити арбітрів Постійної палати третейського суду в Гаазі підтвердити, що нічого не змінилося з часів Російської імперії. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, коментуючи закінчення двох тижнів роботи команди України під час судових засідань в Палаці миру в Гаазі.

За словами Зеркаль, «Росія бачить себе переможцем якого не судять, тому заперечує саму можливість того, що її дії можуть розглядатися судом або трибуналом».

«Ми ж вважаємо, що Росія – міжнародний злочинець, який повинен бути притягнутий до відповідальності», – мовиться в повідомленні.

Раніше Зеркаль заявила, що Постійна палата третейського суду в Гаазі може ухвалити рішення за юрисдикцією за позовом про порушення Росією Конвенції ООН з морського права у Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці протягом шести місяців.

Україна подала позов до суду у вересні 2016 року, звинувативши Росію в порушенні Конвенції з морського права в українських територіальних водах у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

Постійна палата Третейського суду в Гаазі 10 червня почала слухати позов України проти Росії через порушення права на доступ до власних територіальних вод навколо Кримського півострова.

Читайте також: Гаага: судовий фронт російсько-української війни​

Київ просить арбітраж «захистити його права на морі, наказавши Російській Федерації припинити свої протиправні дії у відповідних водах».

Україна та країни Заходу звинуватили Росію в нелегальному обмеженні проходу українських кораблів Керченською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря. Ситуація загострилася, коли в листопаді 2018 року російські силовики захопили три українських кораблі та 24 моряків.

Росія захопила, а згодом анексувала український Крим у березні 2014 року, після чого почала агресію на сході України, внаслідок чого загинуло близько 13 тисяч людей.