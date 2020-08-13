У руках Жанни д’Арк в Парижі з’явився біло-червоно-білий прапор

На статую Жанни д’Aрк в Парижі, на площі Помпіду, повісили біло-червоно-білий прапор – один з історичних національних символів білорусів, з яким в ці дні у самій Білорусі виходять на акції протесту.

Знімок опублікувала у твітері російська служба Бі-бі-сі. Хто повісив на пам’ятник прапор, ЗМІ не уточнює. На постаменті також з’явився напис: «Free Belarus».

У середу президент Франції Еммануель Макрон висловив «вкрай серйозне» занепокоєння ситуацією у Білорусі і насильством щодо учасників масових протестів.

У Білорусі 9 серпня, після оголошення попередніх офіційних результатів голосування на виборах президента, почалися протести, які тривають далі по всій країні вже четвертий день. Згідно з цими офіційними даними, опозиційний кандидат Світлана Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, – 80,08%. Тихановська і її прихильники заявляють про численні фальсифікації і не визнають цих результатів. За деякими незалежними оцінками, насправді Тихановська могла якщо не перемогти, то принаймні вийти в другий тур. Вочевидь зазнавши тиску, Тихановська після виборів виїхала з Білорусі і нині перебуває в Литві.

За перші три доби протестів, за даними МВС країни, затримали понад шість тисяч людей. При розгоні протестів і затриманні силовики жорстоко б’ють і демонстрантів, і випадкових перехожих, у тому числі неповнолітніх, а також журналістів, застосовуючи кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати, водомети й подразливий газ. За офіційними даними, в лікарні країни доправили з різними травмами понад 250 людей. Справжня кількість потерпілих невідома. Загинув під час розгону протестів принаймні один демонстрант, смерть якого визнана офіційно; також повідомляють про смерть принаймні ще однієї людини – вже в лікарні після побиття силовиками.

Країни Заходу, зокрема США, а також ЄС різко засуджують дії влади Білорусі і вимагають припинення насильства і початку конструктивного діалогу з суспільством, а в іншому разі погрожують санкціями проти офіційного Мінська.