Розмова Макрона і Путіна: Москва розповідає про «прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом», Париж про Україну взагалі не згадує

Президенти Франції і Росії Емманюель Макрон і Володимир Путін провели телефонну розмову, про яку сторони повідомили цілком по-різному.

У версії Кремля, серед таких тем розмови, як становище в Лівані після катастрофічного вибуху в столиці Бейруті, було обговорене і становище в Україні.

За традиційною для Кремля фразеологією, про це повідомлено так: «Обговорено також різні аспекти врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту (так у Москві називають її гібридну агресію проти Україні на Донбасі – ред.), зокрема, дано позитивну оцінку підписаним 22 липня мінською Контактною групою «Заходам щодо посилення режиму припинення вогню». Президент Росії знову наголосив на важливості неухильного виконання Україною своїх зобов’язань щодо політичних аспектів мінських домовленостей, в тому числі налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом із метою правового оформлення особливого статусу Донбасу. Домовлено продовжити спільну роботу в рамках «нормандського формату».

Крім того, мовиться в повідомленні, «порушена і поточна ситуація в Білорусі».

Натомість у повідомленні Єлисейського палацу про цю ж розмову взагалі не згадано, щоб у ній ішлося про Україну. За цим повідомленням, президенти говорили про Ліван і про співпрацю в боротьбі з COVID-19.

Про тему Білорусі в Парижі повідомили так: «Президент (Макрон) також висловив велике занепокоєння становищем у Білорусі і насильством проти громадян під час виборів. Він наголосив на необхідності повернутися на шлях діалогу».

Росія твердить, що не причетна до веденої нею гібридної війни проти України, і називає цю свою агресію «внутрішньоукраїнським конфліктом», а також домагається від влади України визнання за другу сторону конфлікту замість Москви підконтрольних їй угруповань «ДНР» і «ЛНР» і домовлятися про мир саме з ними, а не з Москвою, при цьому надавши нині окупованим територіям частини Донбасу якийсь «особливий статус» на постійній основі. Київ і його західні союзники відкидають таке трактування мінських домовленостей і вимагають від Росії виконання її зобов’язань за цими домовленостями.