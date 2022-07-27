Зросла кількість жертв російського обстрілу Бахмута – ДСНС

Рятувальники виявили тіло ще одного загиблого внаслідок російського ракетного удару по будівлі готелю в Бахмуті, троє людей постраждали, повідомили у фейсбуці в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

«Рятувальники вилучили з-під завалів тіло ще однієї особи. Станом на 14:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 2 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 1 особу, постраждало 3 особи», – йдеться в повідомленні.

Рятувальні роботи тривають.

Вранці російські війська влучили в готель в Бахмуті. За даними ДСНС, через обстріл двоповерхова будівля готелю частково зруйнована. Після обстрілу рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу, також виявили виявлено тіло однієї загиблої людини.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 24 липня підтвердили 5237 випадків загибелі і 7035 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.