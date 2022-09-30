Удар по околицях Запоріжжя: кількість жертв зросла до 25 людей

Зросла кількість жертв через російський ракетний удар по гуманітарній колоні на околиці Запоріжжя зросла до 25 людей, 50 поранених, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.



«Наразі відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед постраждалих є діти», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 25 загиблих та 28 поранених.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомили в управлінні ДСНС Запорізької області, на виїзд коридором було зареєтровано 248 авто, на місці ракетного удару перебували близько 100 людей

Вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.

За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, російські війська випустили по Запоріжжю 16 ракет зенітно-ракетної системи С-300.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.