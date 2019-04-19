Журналісти оприлюднили дані про непублічних членів штабу Зеленського

Журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили частини Telegram-переписки працівників передвиборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. За словами голови проекту Дениса Бігуса, листування йому передали самі члени штабу Зеленського.

«Це настільки злив, що до нього додавалася навіть методичні рекомендації по використанню, які пішли у смітник одразу, щойно ми над ними відсміялися. Але водночас, листування правдиве, важливе і цікаве», – заявив він у вступі до розслідування.

Згідно з висновками розслідування, адвокат Ігоря Коломойського не лише консультує штаб Зеленського з юридичних питань, як раніше заявляли прибічники кандидата, а й відповідає за медіа.

Як стверджують журналісти, у листопаді 2018 співробітник штабу Зеленського Олександр Корнієнко написав продюсеру «Студії Квартал 95» Сергію Трофімову, що Богдан займається «медіа-офісом».

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«Я зрозумів, чим займається Богдан. Нарешті. Це той самий медіа-офіс, із окремим бюджетом, управлінням і повноваженням. Що теж непогано. Є певна проблема, що він не все генерує у відповідності до загальної лінії в голові Вови», – йдеться в повідомленні.

Загалом автори розслідування – Максим Опанасенко, Марія Землянська і Дар’я Степанова – стверджують, що в штабі Зеленського існують чотири групи впливу: «Квартал» (керують бізнес-партнери Зеленського Сергій і Борис Шефіри), «Дядя» (під керівництвом Андрія Богдана), «Нижні» (яку очолює юрист Сергій Нижний) і «Регіони» (на чолі з Іллею Павлюком).

«За президентства Януковича Павлюк «засвітився» помічником нардепа Ігоря Калєтніка. Головна функція Павлюка в штабі Зеленського – координація і фінанси регіональних представників Зе-команди. Наприклад, пошук фізичних осіб-підприємців зі стабільним доходом та без боргів для поповнення через них виборчого фонду або ж контроль на місцях», – стверджують розслідувачі.

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Радіо Свобода звернулося до штабу Володимира Зеленського з проханням прокоментувати ці твердження.

Напередодні 18 квітня Володимир Зеленський представив свою команду експертів в ефірі програми «Право на влад» каналу «1+1». Серед представлених ним людей не було тих, на кому фокусується розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.​