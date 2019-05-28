У Києві не змогли розпочати суд над Жириновським, судді взяли самовідвід

У Шевченківському райсуді Києва 28 травня на засіданні у справі лідера «Ліберально-демократичної партії Росії» Володимира Жириновського колегія суддів взяла самовідвід, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На 28 травня було призначено перше, підготовче засідання у справі Жириновського і ще двох депутатів Держдуми від ЛДПР Олексія Діденка і Михайла Дєгтярьова, яких Генпрокуратура України підозрює у фінансуванні тероризму.

Сторони мали визначити, коли відбудеться оголошення обвинувального акту. До суду з’явилися прокурор і адвокати Діденка і Дєгтярьова, захисник Жириновського не прийшов.

На початку засідання головуючий суддя Андрій Трубніков сказав, що суддівська колегія заявляє самовідвід. Він обґрунтував це тим, що раніше член колегії Тетяна Левицька вже брала участь в цьому кримінальному провадженні в ролі слідчої судді, і сам Трубников теж був слідчим суддею у справі, яка була виділена з цього провадження. Оскільки Кримінально-процесуальний кодекс забороняє слідчим суддям здійснювати судочинство під час розгляду справи по суті, колегія оголосила самовідвід.

Прокурор і адвокати не заперечували проти цього рішення. Згідно з ухвалою, справа буде направлена на автоматичний перерозподіл іншим суддям Шевченківського районного суду. Якщо там не набереться три члени колегії, які до цього не були слідчими суддями в цьому провадженні, справу Жириновського направлять до Київського апеляційного суду для визначення нового суду.

У 2016 році Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за статтею 285-3 Кримінального кодексу (сприяння терористичній організації) проти лідера «Ліберально-демократичної партії Росії» Володимира Жириновського. Пізніше підозри у цій справі оголосили ще двом депутатам Держдуми від ЛДПР Михайлу Дєгтярьову й Олексію Діденку. У вересні 2018 провадження перекваліфікували за іншою статтею ККУ 285-5 (фінансування тероризму). 25 жовтня справу було направлено до суду.

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За версією слідства, склад злочину політиків полягав у тому, що з 2014 по 2017 роки вони надавали матеріальну допомогу представникам угруповань «ДНР» і «ЛНР». А саме ЛДПР неодноразово відправляла бойовикам на Донбас автомобілі з гуманітарними вантажами.

Сам Жириновський у відповідь на дії ГПУ заявляв, що кримінальні справи проти нього в Україні – це «спроби політичного переслідування за те, що він називає речі своїми іменами».