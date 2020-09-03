На Житомирщині провели льотні навчання з авіаційною ескадрильєю

Бригада тактичної авіації повітряного командування «Центр», дислокована на Житомирщині, провела льотно-тактичне навчання з авіаційною ескадрильєю. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«В ході практичних дій відпрацьовано питання підготовки, а також виконання бойових завдань під управлінням командира авіаційної ескадрильї, як на землі так і в повітрі, у складних метеоумовах вдень і вночі. Під час активної фази навчання опрацьовано питання живучості даного підрозділу та його спроможність в найкоротший час вивести літаки з під удару. Виконання завдань здійснювалось з декількох аеродромів у взаємодії з іншими родами авіації», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у штабі, військові відпрацювали «питання забезпечення бойових дій бомбардувальної авіації під час практичних дій на полігоні та набуття спроможності льотного складу, щодо виконання посадок на автомобільну ділянку дороги».