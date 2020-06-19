На Житомирщині посилюють карантинні заходи

У Житомирській області посилюють карантинні заходи, оскільки місцеві жителі їх не дотримуються. Відповідне рішення було ухвалене комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив очільник Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Всі члени комісії одноголосно підтримують думку про те, що попри всі застереження, заклики до самоізоляції та прохання носити засоби індивідуального захисту в громадських місцях, жителі області не усвідомлюють всіх ризиків і загроз, пов’язаних з коронавірусом», – мовиться у повідомленні.

Комісія ухвалила наступні рішення:

посилити контроль за дотримання населенням карантинних норм в приміщеннях та громадському транспорті, зокрема використання засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів), дотримання соціальної дистанції між громадянами, використання дезінфікуючих засобів;

заборонити роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області;

заборонити проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб;

заборонити роботу закладам громадського харчування, ресторанного бізнесу та кафе, окрім надання послуг з харчування лише на відкритих, літніх майданчиках;

проводити релігійні заходи, богослужіння за умов дотримання карантинних норм.

Через зростання кількості інфікованих коронавірусом Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме скликання регіональних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для запровадження жорстких обмежень в окремих регіонах в умовах адаптивного карантину. Про це повідомив глава МОЗ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 19 червня заявив, що Міністерство охорони здоров’я, Націполіція та Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів мають посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

В Україні на ранок 19 червня зареєстровано 34 984 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 985 летальних, 16 033 пацієнта одужали. За минулу добу було зафіксовано рекордний 921 новий випадок – найбільша кількість у Львівській області – 142, Рівненській – 121, Києві – 92, Закарпатській області – 78, а також Чернівецькій області – 76.

17 червня Уряд вирішив продовжити дію адаптивного карантину в Україні до 31 липня.