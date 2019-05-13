Футбол: Зінченко – перший українець, який двічі став чемпіоном Англії

Гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко став першим українцем, який двічі переміг у чемпіонаті Англії з футболу.

12 травня команда українця здолала «Брайтон енд Гоув Альбіон» із рахунком 1:4 та набрала 98 очок, забезпечивши собі першу сходинку в турнірній таблиці. Друге місце в чемпіонаті посів «Ліверпуль», який набрав 97 очок.

22-річний Зінченко зіграв за «Манчестер Сіті» у 28 матчах цього сезону, з них 14 – у чемпіонаті Англії.

Вперше Зінченко став чемпіоном Англії в попередньому сезоні. До нього цей титул у складі лондонського «Арсеналу» завойовував Олег Лужний. Сталося це у 2002 році.