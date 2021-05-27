«Реал Мадрид» оголосив, що головний тренер Зідан йде у відставку

Футбольний клуб «Реал Мадрид» оголосив, що головний тренер Зінедін Зідан йде у відставку.

«Ми повинні поважати його рішення та висловити свою подяку за його професіоналізм, відданість та пристрасть протягом багатьох років та те, що він означає для «Реала». Зідан – одна з найбільших ікон «Реала», і його спадщина виходить за рамки того, що він досяг у якості тренера та гравця в нашому клубі», – заявили в команді.

Зідан вперше очолив мадридський «Реал» у 2016 році. У травні 2018 року він пішов з команди, однак повернувся на посаду головного тренера в березні 2019 року.

За цей час він двічі став чемпіоном Іспанії, виграв три Ліги чемпіонів, по два рази здобув перемогу в Суперкубку УЄФА, Суперкубку Іспанії та в Клубному чемпіонаті світу.

Втім, в останньому сезоні «Реал» не виграв жодного трофею.