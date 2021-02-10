З’їзд партії «Слуга народу» перенесли через негоду – пресслужба

З’їзд партії «Слуга народу», який мав відбутися 10 лютого, перенесли на 11 лютого через погодні умови. Про це повідомили у коментарі Радіо Свобода у пресслужбі партії.

«З’їзд відбудеться завтра… Є технічний момент, що не всі встигають доїхати через погодні умови», – розповіли у пресслужбі.

У «Слузі народу» додали, що після з’їзду відбудеться брифінг для представників ЗМІ.

Як повідомляло Радіо Свобода, що на з’їзді розглянуть питання висунення кандидатів на проміжні вибори до парламенту.

«Буде представлення кандидатів в народні депутати, яких висунуть на з’їзді за 50-м та 87-м округами на проміжні вибори (до Верховної ради – ред.)», – заявили у пресслужбі партії.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), обраний в якому торік позафракційний народний депутат Руслан Требушкін, за результатами жовтневих місцевих виборів, став міським головою Покровська.

Через дострокове припинення повноважень народного депутата Зіновія Андрійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область), у цьому окрузі 28 березня також пройдуть проміжні вибори.