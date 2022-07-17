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У командуванні «Південь» пояснили, чому війська РФ атакують острів Зміїний

Напередодні російські війська атакували острів Зміїний.

В оперативному командуванні «Південь» пояснили, чому російські війська атакують український острів Зміїний.

«Вони намагаються зобразити, що вони мають контроль над островом. По-друге, вони намагаються проводити заходи, щоб не дозволити розгорнути український гарнізон там. І продовжують нищити ту техніку, яку вони там залишили», – сказала в ефірі національного телемарафону керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Вона додала, що український острів обстрілювала російська авіація.

Напередодні повідомлялось, що російські війська атакували острів Зміїний.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. 30 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові залишили острів.

Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових зі Зміїного і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування з боку українських користувачів соцмереж.

4 липня на острові Зміїний встановили прапор України.

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