В Україні розпочалася реєстрація на ЗНО

В Україні 3 лютого розпочалася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

«В Україні очікують понад 346 тисяч учасників тестування, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти: це і випускники шкіл, і учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти. У тестуваннях зможуть також взяти участь випускники закладів загальної та вищої освіти минулих років», – повідомили у Українському центрі оцінювання якості освіти.

Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО проводиться з 11 навчальних предметів.

Зазначається, що на запит завдання сертифікаційних робіт з шістьох предметів перекладатимуть кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.

Для того, щоб успішно зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру.​

17 січня в Українському центрі оцінювання якості освіти повідомляли, що на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися понад 65 тисяч учасників. Воно завершилося 24 січня і коштувало від 138 до 150 гривень в залежності від регіону.