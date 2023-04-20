Знущання з військового в Івано-Франківську: офіцеру повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань повідомили про підозру офіцеру у справі про знущання з військового в Івано-Франківську. Про це відомство заявило 20 квітня.

Йдеться про офіцера однієї з частин Національної гвардії на Івано-Франківщині.

«Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, з’явилося на одному з українських телеграмканалів. Працівники ДБР опитали свідків та потерпілого, зібрали достатньо доказів для повідомлення військовому про підозру у перевищенні службових повноважень», – заявляє Бюро.

Читайте також: ДБР розслідує ще один випадок побиття військового на Волині

Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі в разі визнання винним.

Крім того, ДБР розслідують ще два випадки ймовірного перевищення цим офіцером службових повноважень щодо інших військовослужбовців. Обвинувачення просить суд взяти його під варту з можливістю виходу під застави у 800 тисяч гривень.

ДБР повідомило 18 квітня, що розслідує випадок побиття військовослужбовця частини Національної гвардії на Івано-Франківщині.