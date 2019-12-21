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21 грудня 2019, Київ 16:46
Новини | Події

Золоте-4 на Луганщині обстріляли з мінометів, два будинки пошкоджено – поліція

Обстріл будинків цивільних у Золотому-4, фото поліції

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Поліція Луганщини повідомляє про обстріл Золотого-4, що трапився вранці 21 грудня з території, яку контролює угруповання «ЛНР».

За цими даними, обстріл здійснювався із міномету калібром 82 міліметри.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено шифер, димохід та два віконних скла у двох будинках місцевих мешканок по вулиці Вільна. Інформації щодо жертв та постраждалих не надходило», – зазначили в поліції.

Як повідомляється, на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції та вибухотехніки.

Угруповання «ЛНР», тим часом, заявляє про відсутність обстрілів їхніх позицій 21 грудня.

Ілюстративне фото: Президент України Володимир Зеленський під час відвідин Золотого на Луганщині, 26 жовтня 2019 року
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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