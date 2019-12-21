Золоте-4 на Луганщині обстріляли з мінометів, два будинки пошкоджено – поліція

Поліція Луганщини повідомляє про обстріл Золотого-4, що трапився вранці 21 грудня з території, яку контролює угруповання «ЛНР».

За цими даними, обстріл здійснювався із міномету калібром 82 міліметри.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено шифер, димохід та два віконних скла у двох будинках місцевих мешканок по вулиці Вільна. Інформації щодо жертв та постраждалих не надходило», – зазначили в поліції.

Як повідомляється, на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції та вибухотехніки.

Угруповання «ЛНР», тим часом, заявляє про відсутність обстрілів їхніх позицій 21 грудня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.