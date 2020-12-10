«Зоря» програла останній матч у Лізі Європи

Луганська «Зоря» поразкою завершила участь у груповому турнірі Ліги Європи. У Португалії команда Віктора Скрипника поступилася «Бразі» – 0:2.

Перший тайм минув без забитих м’ячів у рівній боротьбі.

По перерві м’яч двічі опинився в сітці воріт Микити Шевченка. На 61-й хвилині автогол записав до свого пасиву захисник луганського клубу Жоель Абу Ханна, а на 67-й хвилині, вийшовши на заміну, відзначився Рікарду Хорта.

В іншому матчі групи G англійський «Лестер» переграв грецький АЕК – 2:0.

«Лестер» і «Брага» набрали по 13 очок і продовжать виступи в плейоф Ліги Європи, «Зоря» з 6 очками стала третьою, АЕК з 3 балами – останнім.