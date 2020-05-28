У ЗСУ зафіксували 16 нових випадків захворювання на COVID-19

Станом на ранок 28 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіє 69 людей. Про це повідомили у Міноборони України.

Минулої доби у ЗСУ виявили одразу 16 нових випадків захворювання.

«У закладах охорони здоров’я перебуває вісім осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – два військовослужбовця, у лазареті військової частині Волинська область — чотири військовослужбовця, Хмельницька обласна інфекційна лікарня — один працівник ЗС України та Сарницька ЦРЛ – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання. У військовослужбовців Волинської області симптоми захворювання відсутні», – мовиться у повідомленні.

Загалом від початку епідемії у збройних силах виявили 176 інфікованих коронавірусом, 106 людей одужали, троє померли. На самоізоляції перебувають 300 людей.

Станом на ранок 28 травня в Україні коронавірус виявили у 22 382 людей, 8 439 пацієнтів одужали, 669 померли.