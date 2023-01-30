ЗСУ відбили атаки російських військ біля 9 населених пунктів на Донбасі – Генштаб

Російські війська за попередню добу завдали одного авіаційного та трьох ракетних ударів, а також 44 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області», – йдеться в зведенні.

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За даними командування, до одного з моргів окупованої Горлівки 28 січня «привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська».

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Штаб також звітує про авіаційний удар Сил оборони по російському зенітно-ракетному комплексу та два удари по районах зосередження військ і зброї, а також про ураження ракетними та артилерійськими військами двох радіолокаційних станцій і складу боєприпасів.