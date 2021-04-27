Безпека в Україні та довкола кордонів: Генштаб повідомив про оперативні збори керівництва ЗСУ

Під керівництвом головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака 27 квітня у Києві почалися оперативно-стратегічні збори з керівним військовим складом, повідомила у вівторок пресслужба Генштабу.

«Захід відбувається за участі вищого військово-політичного керівництва держави, представників центральних органів влади та сил оборони, представників збройних сил країн-членів НАТО та країн-партнерів й провідних експертів у галузі національної безпеки», – йдеться в повідомленні.

Учасники збору розглянуть безпекову ситуацію в Україні та довкола її кордонів, обговорять низку питань щодо планування та застосування сил оборони, вказали у Генштабі.

«Нам потрібно бути готовими до відсічі збройної агресії усім складом сил оборони, а також до створення умов для ведення всеохоплюючої оборони. Військо України набуло необхідних спроможностей та утримується у визначених ступенях готовності. ЗС України активно продовжують виконувати заходи реформування та розвитку», – заявив начальник Генштабу ЗСУ Сергій Корнійчук.

Попередніми тижнями занепокоєння не лише Києва, але й західного світу викликало масове нарощування військової потуги Росії біля кордонів України, а також в окупованому нею Криму, небачене з 2014 року – війська звозили туди навіть із віддалених частин Росії під приводом перевірки боєздатності чи навчань. Західні лідери в розмовах із російською стороною вимагали припинити це; союз НАТО у відповідь на дії Росії посилив свої війська на східному фланзі. У Москві відповідали, що «нікого не має непокоїти пересування військ Росії по її власній території» (до якої в Росії нині залічують і український Крим).

22 квітня Росія оголосила, що після завершення навчань починає відводити війська від українських кордонів, а 23 квітня – що так само буде виводити додаткові війська з Криму. У Києві вважають, що однією з причин цього став і міжнародний тиск на Москву. Але наразі не відомо, про наскільки повне відведення йдеться.