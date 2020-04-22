Кількість випадків коронавірусу у ЗСУ зросла до 43

У Збройних силах України станом на ранок 22 квітня зареєстровано 43 випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що четверо людей вже одужали. Два випадки захворювання були летальними.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 289 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 140 осіб», – мовиться у повідомленні.

Як уточнили у командуванні Медсил, за минулу добу зареєстрували чотири нових випадки захворювання.

«Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Південного регіону – 1 працівник ЗС України, Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець), у Вінницькій та Закарпатській областях – по одному військовослужбовцю лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування», – наголосили у ЗСУ.

Станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19. Протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Загалом 424 людини вже одужали, 174 померли.