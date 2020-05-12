У ЗСУ і прикордонслужбі повідомили про нові випадки COVID-19

У Збройних силах України станом на ранок 12 травня лабораторно підтверджено ще п'ять нових випадків інфікування коронавірусом, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07:00 12 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 45 осіб. Також за період пандемії одужали 55 осіб і було два летальних випадки», – йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 274 особи, додали у ЗСУ.

Тим часом, у прикордонній службі України повідомили, що станом на ранок 12 травня 27 співробітників ДПСУ захворіли на коронавірус, четверо одужали.

Загалом під контролем медиків перебувають майже 200 прикордонників, які контактували з хворими.

За даними МОЗ, станом на ранок 12 травня в Україні виявлено 16 023 випадки коронавірусної інфекції, 3373 людини одужали, 425 померли.