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ЗСУ відбили російські атаки біля 16 населених пунктів на Донбасі

Українські військові біля Бахмута, 25 грудня 2022 року

Російські війська протягом доби завдали одного авіаційного та п’ятьох ракетних ударів по Україні, а також здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню – про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 грудня.

«Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині», – йдеться в зведенні.

За даними командування, на північних напрямках обстановка суттєво не змінювалася: «ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено».

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«Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку», – додає штаб.

Командування також звітує про п’ять авіаударів Сил оборони по районах зосередження російського особового складу та озброєння, а також про ракетне ураження дев’ятьох пунктів управління, двох районів зосередження живої сили та двох інших «важливих об’єктів» російської армії.

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