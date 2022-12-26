ЗСУ відбили російські атаки біля 16 населених пунктів на Донбасі

Російські війська протягом доби завдали одного авіаційного та п’ятьох ракетних ударів по Україні, а також здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню – про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 грудня.

«Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині», – йдеться в зведенні.

За даними командування, на північних напрямках обстановка суттєво не змінювалася: «ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено».

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«Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку», – додає штаб.

Командування також звітує про п’ять авіаударів Сил оборони по районах зосередження російського особового складу та озброєння, а також про ракетне ураження дев’ятьох пунктів управління, двох районів зосередження живої сили та двох інших «важливих об’єктів» російської армії.