Зеленський попередив українців: РФ спробує «зробити останні дні року для нас темними і складними»

Армія РФ спробує зробити останні дні року, що минає темними та складними для українців, попередив президент Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю ввечері, 25 грудня.

«Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запам’ятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності», – зазначив Зеленський.

Він також закликав розповісти рідним та близьким, як знайти Пункт Незламності, якщо це знадобиться.

«Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом і коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде!», – наголосив глава держави.

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.