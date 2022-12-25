Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський попередив українців: РФ спробує «зробити останні дні року для нас темними і складними»

«Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним», – Володимир Зеленський

Армія РФ спробує зробити останні дні року, що минає темними та складними для українців, попередив президент Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю ввечері, 25 грудня.

«Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запам’ятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності», – зазначив Зеленський.

Він також закликав розповісти рідним та близьким, як знайти Пункт Незламності, якщо це знадобиться.

«Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом і коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде!», – наголосив глава держави.

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG