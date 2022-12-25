«Питання часу»: Кулеба запевнив, що Україна отримає всю необхідну зброю від партнерів

Україна отримає всю необхідну зброю від західних партнерів, оскільки це лише питання часу, зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«Моє враження таке. Якщо підсумувати всі закулісні розмови, не тільки у Вашингтоні, а й в інших країнах, то висновок такий: вся необхідна зброя буде, це лише питання часу», – наголосив міністр.

Кулеба також підкреслив, що існує низка психологічних, політичних та логістичних причин, чому партнери не можуть поставити Україні всю необхідну зброю одразу.

«Але з цими всіма причинами треба працювати, і ми працюватимемо. Це не тільки питання небажання. Постачання будь-якої зброї – це дуже складна технічна та логістична операція, ми займаємося разом з колегами з інших відомств усіма цими деталями», – звернув увагу голова МЗС.

За словами міністра, він вважає, що жодних табу у партнерів України щодо постачання зброї немає. І передача Patriot є найкращим доказом цього.

Раніше телекомпанія CNN з посиланням на неназваних представників влади США повідомила, що Вашингтон завершує узгодження планів постачання Україні систем Patriot. За інформацією телекомпанії, про них може бути оголошено вже цього тижня.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 14 грудня зазначив, що комплекси Patriot стануть законною ціллю Збройних сил Росії в разі їхнього постачання Києву.