Держсекретар США і прем’єр Ізраїлю провели переговори в Єрусалимі

Сполучені Штати нададуть військову допомогу Об’єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) для захисту від Ірану, зберігши в регіоні військову перевагу Ізраїлю. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео після переговорів з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Помпео прибув до Ізраїлю у рамках близькосхідного турне. У планах держсекретаря – відвідини Судану, Бахрейну та ОАЕ.

У середині серпня Ізраїль та Абу-Дабі підписали угоду про нормалізацію відносин. ОАЕ стали першою державою Персидської затоки, і третьою у світі арабською країною, яка встановлює активні дипломатичні контакти з Ізраїлем. У 1979 році Ізраїль уклав мирну угоду з Єгиптом, у 1994-му – з Йорданією.

Після сьогоднішніх переговорів Нетаньягу також зазначив, що сторони обговорили перспективи мирних угод з іншими мусульманськими країнами у регіоні.