Путін проведе тристоронню зустріч з лідерами Азербайджану та Вірменії

Президент Росії Володимир Путін проведе тристоронню зустріч за участю лідерів Вірменії і Азербайджану майже через два місяці після того, як була підписана угода про припинення вогню у Нагірному Карабасі.

«Особливу увагу буде приділено наданню допомоги жителям районів, постраждалих в результаті бойових дій, а також розблокування і розвитку торговельних і транспортних зв’язків», – мовиться у повідомленні.

Зазначається також, що Путін також проведе окремі зустрічі з лідерами.

За мирною угодою, укладеною за посередництва Москви, Вірменія втратила контроль над значною частиною сепаратистського утворення «Нагірно-Карабаська республіка», або «республіка Арцах», яке в 1990-х роках окупувало не тільки власне Нагірний Карабах, а й значні прилеглі території в Азербайджані. Тепер усі вони повернені під контроль Баку, також Азербайджан тепер контролює й певну частину власне Нагірного Карабаху.

Після закінчення боїв, у яких сторони втратили тисячі людей, Росія за угодою ввела на територію, що лишилася під контролем сепаратистів, свої війська як миротворчі сили. Азербайджан натомість розмістив навколо регіону свої війська, також у місії контролю за дотриманням перемир’я ззовні Нагірного Карабаху беруть участь військові Туреччини.