В суботу бойовики один раз порушували режим тиші – штаб ООС

Російські гібридні сили один раз порушили режим припинення вогню протягом доби 26 грудня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За вечірнім зведенням, бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї поблизу села Березове в Донецькій області.

«Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські захисники перебувають напоготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога і в разі загрози життю чи здоров’ю, готові надати адекватну відповідь», – запевняють у штабі.

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Крім того, за даними командування, протягом дня сапери Державної служби з надзвичайної ситуації розмінували більше двох гектарів території в районі проведення операції Об’єднаних сил і передали 37 вибухонебезпечних предметів на знищення.

Незаконні збройні угруповання не заявляли про бойові дії 26 жовтня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.