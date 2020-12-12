Протягом дня бойовики тричі обстріляли позиції українських військових – штаб

Російські гібридні війська протягом дня тричі порушували домовленості про припинення вогню протягом дня, заявляє штаб Операції об’єднаних сил увечері 12 грудня.

«По позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське та Водяне ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Золоте-4», – йдеться в заяві штабу.

Раніше штаб повідомив про двох військових, які отримали легкі поранення через обстріли.

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Підконтрольні Росії незаконні збройні угруповання звинувачують Збройні сили України в обстрілі окупованих ними територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.