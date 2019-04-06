На Донбасі загинув один військовий – штаб

Внаслідок обстрілів снайперів протягом доби 5 квітня один військовослужбовець Збройних сил України загинув, двоє отримали поранення, повідомила прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

Загалом у штабі зафіксували 17 порушень режиму вогню з боку бойовиків незаконних збройних угруповань, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами.

«Противник 17 разів порушив режим припинення вогню, застосував 10 разів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, і витратив 59 мін калібрів 120 та 82 міліметрів. Також окупанти обстрілювали позиції Об’єднаних сил з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У трьох обстрілах противник застосовував снайперів», – йдеться в заяві штабу.

В ЗСУ повідомляють зокрема про обстріли в районах Пісків, Авдіївки, Павлополя, Лебединського, Водяного, Новотроїцького, Південного, Зайцевого, Новолуганського та Мар’їнки в Донецькій області 5 квітня.

В Луганській області обстріли зафіксовані поблизу села Новоолександрівка, Золоте-4 і Південне.

З початку доби зафіксували три обстріли позицій ООС, втрат серед військових немає.

В незаконному збройному угрупованні «ДНР» про обстріли 6 квітня не повідомляли. В аналогічному угрупованні «ЛНР» вранці 6 квітня стверджують, що ЗСУ нібито п’ять разів за добу порушили режим тиші.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир'я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.