Бойовики стріляли 22 рази за добу, один військовий ЗСУ травмований – штаб

Бойовики незаконних збройних угруповань за добу 8 червня 22 рази порушили режим тиші, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил за підсумками доби на фронті. При цьому, зазначають у штабі, бойовики сім разів застосовували заборонену Мінськими угодами артилерійську зброю калібром 122 міліметрів, міномети та танкове озброєння, а також бойові машини піхоти, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Зокрема артилерійських обстрілів зазнали позиції Збройних сил України зокрема поблизу Водяного і Лебединського. Також були обстріляні позиції біля Опитного, Новоселівки Другої, Павлополя, Широкиного, Мар’їнки, Красногорівки, села Павлопіль, Богдінвки, Новотроїцького, Старогнатівки.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів: поблизу населеного пункту Південне – зі 120 та 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Травневе – 120-міліметрові міномети автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети; в районі Золотого – з мінометів 120 та 82 міліметрів, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї; Станиця Луганська – стрілецьке озброєння; один раз Кримське – озброєння БМП, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя; поблизу населеного пункту Хутір Вільний – гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя», – йдеться в повідомленні.

Напередодні увечері штаб повідомляв про одного військовослужбовця ЗСУ, який зазнав бойових травм.

З початку доби 9 червня в штабі ООС зафіксували три обстріли з боку бойовиків. Про втрати у особовому складі ЗСУ з початку доби не повідомляють.

Незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» також заявляють прообстріли окупованих ними територій.​

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. Останнім часом навіть таких домовленостей досягати не вдавалося, або ж російські гібридні сили заявляли, що скасовують їх в односторонньому порядку. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.