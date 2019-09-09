Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Вересень 2019, Київ 21:21
Новини | Суспільство

Українські позиції на Донбасі обстріляли 4 рази за поточну добу – штаб

Дивитись коментарі

Українські позиції на Донбасі обстріли 4 рази за поточну добу: поблизу Водяного, Новотроїцького, Зайцевого та Авдіївки на Донеччині, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил увечері 9 вересня.

За даними штабу, за попередню добу натомість зафіксовано 9 обстрілів, один український військовий зазнав бойового травмування.

Угруповання «ДНР» вечірніх зведень наразі не публікувало. Натомість представники угруповання «ЛНР» заявляють про 2 обстріли їхніх позицій за добу 9 вересня, внаслідок чого було зруйновано 2 будівлі.

/**/ /**/ /**/ Розбиті дороги, безробіття і покинуті квартири – реалії окупованого Суходільська
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Жили в СРСР, в Україні, а тепер – де ми живемо?!»: репортаж із окупованого Суходільська

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG