Українські позиції на Донбасі обстріляли 4 рази за поточну добу – штаб

Українські позиції на Донбасі обстріли 4 рази за поточну добу: поблизу Водяного, Новотроїцького, Зайцевого та Авдіївки на Донеччині, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил увечері 9 вересня.

За даними штабу, за попередню добу натомість зафіксовано 9 обстрілів, один український військовий зазнав бойового травмування.

Угруповання «ДНР» вечірніх зведень наразі не публікувало. Натомість представники угруповання «ЛНР» заявляють про 2 обстріли їхніх позицій за добу 9 вересня, внаслідок чого було зруйновано 2 будівлі.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.