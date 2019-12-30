Стан 12 звільнених із полону військових «відносно задовільний» – начальник військового госпіталю

Стан 12 звільнених із полону військовослужбовців, за попередніми даними, «відносно задовільний», повідомив начальник Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» Анатолій Казмірчук.

Відповідне відео з коментарем Казмірчука опубліковане на сайті Міністерства оборони.

«Завдання наших фахівців – всебічно обстежити наших військовиків. Попередньо ми можемо сказати, що всі вони перебувають у відносно задовільному стані. Але прекрасно розуміємо, що умови, в яких вони перебували, могли призвести як до виникнення, так і до загострення хронічних хвороб, які в них були», – сказав він.

За словами Казмірчука, фахівці центру проведуть необхідні медичні обстеження, і військовим у разі потреби буде надане лікування, а також психологічна реабілітація.

Раніше Міністерство оборони України закликало «журналістів, волонтерів і небайдужих громадян» не турбувати військових, звільнених із полону підтримуваних Росією угруповань «ЛДНР», під час надання їм первинної допомоги і реабілітації.

Серед 76 громадян України, які 29 грудня повернулися з полону – 12 військовослужбовців.