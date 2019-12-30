Міноборони закликає не турбувати звільнених із полону військових під час реабілітації

Міністерство оборони України закликає журналістів, волонтерів і небайдужих громадян не турбувати військових, звільнених із полону підтримуваних Росією угруповань «ЛДНР», під час надання їм первинної допомоги і реабілітації.

У Міноборони наголосили, що наразі доступ до них надали лише родичам і медичному персоналу.

«Лікування звільнених бійців потребує професійного підходу і спокою. Військовий шпиталь повністю забезпечений усім необхідним для професійної допомоги пацієнтам. Керівництво військової медичної установи перебуває в постійній комунікації з бійцями та їхніми родичами, забезпечуючи усі необхідні їхні потреби», – йдеться в заяві.

«Вкотре звертаємося до журналістів, волонтерів і небайдужих громадян поважати право на лікування і не турбувати наших героїв і медперсонал, надавши можливість професійним військовим медикам робити свою роботу», – додали в пресслужбі Міноборони.

Серед 76 громадян України, які 29 грудня повернулися з полону – 12 військовослужбовців.