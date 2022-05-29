«Не працював на захист міста». Зеленський звільнив керівника управління СБУ на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський звільнив очільника СБУ Харківської області. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський повідомив про проведення сьогодні наради з керівництвом Харківської області та Харкова.

«У них співпраця на сто відсотків: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі справді працюють на перемогу та роблять це дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав. Розібрався. Звільнив очільника СБУ області. За те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто», – сказав він.



Якими мотивами керувався очільник СБУ Харківщини – з'ясовуватимуть правоохоронці, додав Зеленський.



29 травня Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військових в області.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 23 травня повідомив, що від початку російського вторгнення на Харківщині звільнено 24 населені пункти.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, через дії російських військових на Харківщині зруйновано понад 2 тисяч багатоповерхових будинків, з них – більше 200 не підлягають відновленню, понад 2 тисячі приватних домоволодінь. Постраждали школи, дитячі садочки, лікарні, промислові підприємства та заклади культури.