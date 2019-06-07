Партія «Слуга народу» перенесла з’їзд через розгляд анкет

З’їзд партії президента України Володимира Зеленського «Слуга народу», запланований на 8 червня, перенесли на наступний день – 9 червня. Про це повідомила прес-служба політсили.

«Нам потрібен іще один додатковий день, щоб завершити розгляд анкет тих, хто висловив бажання балотуватися від партії в мажоритарних округах. Через сайт «Слуги Народу» ми отримали понад 3,5 тис. заявок. Терміни стислі, але ми хочемо встигнути ретельно опрацювати всі анкети, щоб обрати найбільш достойних кандидатів», – мовиться у повідомленні.

Місце та графік проведення заходу не змінюються – з’їзд відбудеться у Національному ботанічному саду імені Гришка. Зайти на територію можна буде з боку службового входу з з 10:00 до 11:40. Початок заходу запланований на 12:00.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.

29 травня президентська партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради. Він мав тривати до 2 червня. У партію кликали готових «діджиталізувати суспільство та підтримувати курс президента».