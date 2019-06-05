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05 Червень 2019, Київ 23:16
Новини | Політика

Партія Зеленського готує з’їзд у ботсаду

Президент України Володимир Зеленський

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Політична партія президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» вирішила організувати свій з’їзд у ботанічному саду імені Гришка у Києві, повідомила її прес-служба.

«У суботу, 8 червня, о 12:00, розпочнеться з’їзд політичної партії «Слуга народу». На ньому буде оприлюднений і затверджений список кандидатів від партії «Слуга народу» у загальномандатному та одномандатних округах», – йдеться в повідомленні.

Чому запланували влаштувати політичний захід у зазвичай людному громадському місці у вихідний день, в партії не вказують.

На сайті ботсаду також відсутня інформація, чи будуть діяти обмеження на вхід відвідувачів 8 червня.

/**/ /**/ /**/ Рішення ухвалили на нещодавньому з'їзді партії
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23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.

29 травня президентська партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради. Він мав тривати до 2 червня. У партію кликали готових «діджиталізувати суспільство та підтримувати курс президента».

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