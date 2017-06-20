Нобелівський лауреат Алексієвич: інтерв’ю в Росії оприлюднили обманом і всупереч забороні

Нобелівський лауреат із літератури 2015 року, білоруська письменниця Світлана Алексієвич заявляє, що російське прокремлівське агентство «Регнум» оприлюднило інтерв’ю з нею, якого вона йому не давала і всупереч її прямій забороні публікувати його.

Як сказала Алексієвич Радіо Свобода, вона дала згоду на інтерв’ю для російського видання «Діловий Петербург» із Санкт-Петербурга і вимагає пояснень, яким чином воно опинилося на «чорносотенному ресурсі».

Крім того, розповіла письменниця, коли вона побачила, що кореспондент «поводився не як журналіст, а як пропагандист», вона заборонила публікувати це інтерв’ю і попросила свого літературного агента, який пропонував інтерв’ю і домовлявся про нього, щоб керівництво «Ділового Петербурга» було попереджене про її заборону; потім літагент підтвердив, що у виданні про цю заборону знають.

За словами Алексієвич, спершу їй здавалося, що з кореспондентом іще можна про щось сперечатися, але коли запитання пішли на кшталт «чому ви підтримуєте українських бандитів» (дослівно такого питання в опублікованому тексті немає – ред.), їй «усе стало зрозуміло».

Російське агентство «Регнум», відоме своєю ультранаціоналістичною і прокремлівсько-пропагандистською позицією, оприлюднило інтерв’ю, яке нібито дала йому Світлана Алексієвич, увечері в понеділок. Агентство написало, що письменниця спершу дала було згоду на інтерв’ю, тому редакція не бере до уваги її подальшу заборону публікувати його. Чоловік на ім’я Сергій Гуркін, що, як стверджується, брав інтерв’ю (на сайті агентства «Регнум» він переважно пише на українські теми з позиції Кремля), твердив, серед іншого, про «державний переворот» в Україні, про «портрети фашистів» у руках прихильників Майдану, про «факт», що в Україні стало менше свободи слова, про те, що таких прикладів, як убивство Олеся Бузини, в Україні «сотні» тощо. Незгоду білоруської письменниці з цими твердженнями він називав її «виправданнями». Чимала частина розмови стосувалася намагання нав’язати письменниці думку про нібито «заборону» в Україні говорити й навіть думати російською мовою.

Людина на ім’я Сергій Гуркін присутня й на сайті видання «Діловий Петербург»: там вказано, що він є редактором блогів, також час від часу він дописує головно на внутрішньоросійські теми.

Крім того, автор Сергій Гуркін пише на українські теми й на інших російських сайтах із кремлівської позиції.