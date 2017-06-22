Суд в анексованому Криму залишив під вартою фігуранта«справи Хізб ут-Тахрір» Сірука – адвокат

Верховний суд анексованого Росією Криму 22 червня відхилив апеляційну скаргу фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Вадима Сірука і його захисника та залишив ялтинця під вартою, повідомив адвокат Сірука Еміль Курбедінов.

За словами Курбедінова, судді вирішили провести засідання у закритому режимі, посилаючись на те, що «присутні можуть порушити порядок», а також на «нестабільну соціально-політичну обстановку в країні у зв'язку з терактами».

«Звичайно ж, жодне з клопотань не було задоволено. Зрештою, наші скарги теж залишилися без задоволення. І постанова суду про продовження арешту залишилася в силі і набула законної сили», ‒ зазначив адвокат.

За його словами, захист заявив відвід прокурору, який суд не задовольнив, але адвокату вдалося домогтися допуску на засідання дружини його підзахисного Ганни Богачової.

«Завдяки адвокату пустили тільки мене на оголошення вироку. Можна було побачити тільки через відеозв'язок Вадима, причому звук, я так зрозуміла, навмисне відключили. Побачити обличчя тільки і можна було», ‒ зазначила Богачова.

Вона також додала, що бачилася з чоловіком тільки раз після його затримання ‒ у березні.

5 червня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжив арешт фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» на два місяці.

Перших чотирьох обвинувачених «ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них ‒ член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього затримали алуштинця Мусліма Алієва і жителя села Краснокам'янка Енвера Бекірова, які працювали будівельниками, а також торговця квітами з Ялти Вадима Сірука.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих «терористичними». В Україні згадана організація діє легально.