Голова МВС закликав узяти під контроль кожен метр кордону з Росією

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав узяти під контроль кожен метр кордону з Росією.

Виступаючи під час відкриття нового прикордонного відділу «Тополі» Харківського прикордонного загону, він заявив: «Держприкордонслужба готова повністю перекрити харківську частину кордону програмою «Європейський вал». Для цього будуть використовуватися кошти, виділені в цьому році – близько 200 мільйонів гривень. Додатково передбачається ще 300 мільйонів, виділених проектом коригування бюджету, який затвердив парламент. Це дозволить забезпечити всю харківську ділянку кордону інтелектуальними вежами, сейсмічним кабелем, інженерним облаштуванням так, щоб жоден метр не залишився без контролю прикордонників».

Міністр зазначив, що ділянка відповідальності підрозділу обладнана системою «інтелектуального кордону»: «Вздовж всієї ділянки встановлено відеокамери. Дані з них виводяться на центр управління службою. Це значно підвищує швидкість реагування прикордонників на загрози та виклики, що можуть виникнути».

Він також звернув увагу на проблему прикордонного землекористування та запевнив, що Міністерство внутрішніх справ розробляє низку законодавчих актів, щоб урегулювати це питання задля побудови захисної загорожі на кордоні з Росією, повідомила пресова служба МВС.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична запевнила, що обласна влада домовляється з громадянами, які мають земельні ділянки поблизу кордону.

Арсен Аваков також запевнив, що після Харківської області почнеться облаштування кордону в Луганській та Сумській областях.

У заході брав участь і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Він заявив, що «саме тут починається кордон цивілізованої Європи, тому він повинен бути надійно облаштований та захищений від країни-агресора».

Турчинов також анонсував, що громадян Росії мають із часом пропускати через кордон до України тільки за біометричними закордонними паспортами і з одночасним контролем біометричних даних.

«Прикордонники наразі розраховують технічні деталі і також розраховують, яке ще потрібне технічне й матеріальне обладнання для того, щоб, поки уряд визначається з запровадженням візового режиму (для громадян Росії – ред.), забезпечити пропуск по біометричних паспортах, і при перетинанні кордону будь-яким росіянином відбирати в нього ідентифікаційні ознаки: або відбитки пальців, або скан сітківки ока», – сказав він. Турчинов додав, що технічна робота для цього вже ведеться, і висловив сподівання, що уряд фінансово підтримає цю роботу, яка має дати результат протягом місяця.

При цьому секретар РНБО не назвав термінів запровадження такого комплексу перевірки.