Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
29 Червень 2017, Київ 00:28
Новини | Міжнародні

Голова МЗС Німеччини закликає продовжувати «хлібне перемир’я» на Донбасі

Голова МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель

Голова МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель закликає Україну і підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі продовжити «хлібне перемир’я». Про це він заявив 28 червня на спільній прес-конференції з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Краснодарі.

За словами Ґабріеля, якого цитує Reuters, перемир’я допоможе у пошуках політичного вирішення ситуації.

Про припинення вогню на Донбасі під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли не припинялися, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG