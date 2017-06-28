Голова МЗС Німеччини закликає продовжувати «хлібне перемир’я» на Донбасі

Голова МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель закликає Україну і підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі продовжити «хлібне перемир’я». Про це він заявив 28 червня на спільній прес-конференції з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Краснодарі.

За словами Ґабріеля, якого цитує Reuters, перемир’я допоможе у пошуках політичного вирішення ситуації.

Про припинення вогню на Донбасі під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли не припинялися, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну.