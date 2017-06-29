НБУ: робота низки банків, яка була обмежена через кібератаку, відновлюється

У Національному банку України заявляють про поступове відновлення роботи низки банків, яка була обмежена через хакерські атаки.

Як повідомив виконувач обов’язків голови Національного банку України Яків Смолій, система електронних платежів (СЕП) Нацбанку працює в штатному режимі, триває процес відновлення роботи постраждалих банків у СЕП НБУ.

«Усі процесингові центри країни працюють. Операції с платіжними картками здійснюються у звичайному режимі», – сказав Смолій, якого цитує прес-служба фінустанови.



Він також Смолій додав, що Укргазбанк відновив роботу відділень в обмеженому режимі та деякий час здійснюватиме обслуговування клієнтів шляхом прийняття платіжних доручень на паперових носіях.

27 червня про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомили в НБУ. Окрім того, про атаку вірусом, який назвали «Petya.A», повідомила «Нова пошта», також є інформація про кібератаки на Кабінет міністрів, «Укренерго», «Київенерго», «Запоріжжяобленерго», «Дніпроенерго», аеропорт «Бориспіль», кілька заводів та кілька редакцій великих медіахолдингів у Києві та Львові.

Водночас у РНБО вважають, що масована кібератака не завдала великої шкоди об’єктам, які потрапили під неї.

Про кібератаки повідомили і в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах. За даними Європолу, цього разу йдеться про модифікацію вірусу Petya, про який повідомляли ще у 2016-му, який схожий на WannaCry, але складніший. Точна кількість уражених новим вірусом користувачів невідома.