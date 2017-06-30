Ранковий ефір Радіо Свобода: Холодна війна Росії та США

Холодна війна Росії та США.
«Мама Африка» в Україні.
25 річниця ВМС України.
Про це ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання:
з 7:05 блогер Ігор Айзенберг і політолог Максим Ялі;
з 7:35 співкоординатор фестивалю «Мама Африка» Катерина Усеніна, митець, уродженець Сенегалу Медун Ба;
з 8:05 начальник штабу, перший заступник командувача ВМС ЗСУ Роман Гладкий, перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков.
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