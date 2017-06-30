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30 Червень 2017, Київ 06:49
Новини | Політика

Ранковий ефір Радіо Свобода: Холодна війна Росії та США

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу (Л) і російський президент Володимир Путін, 9 травня 2015 року

Холодна війна Росії та США.

«Мама Африка» в Україні.

25 річниця ВМС України.

Про це ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання:

з 7:05 блогер Ігор Айзенберг і політолог Максим Ялі;

з 7:35 співкоординатор фестивалю «Мама Африка» Катерина Усеніна, митець, уродженець Сенегалу Медун Ба;

з 8:05 начальник штабу, перший заступник командувача ВМС ЗСУ Роман Гладкий, перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков.

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