Ранковий ефір Радіо Свобода: Холодна війна Росії та США

Холодна війна Росії та США.

«Мама Африка» в Україні.

25 річниця ВМС України.

Про це ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання:

з 7:05 блогер Ігор Айзенберг і політолог Максим Ялі;

з 7:35 співкоординатор фестивалю «Мама Африка» Катерина Усеніна, митець, уродженець Сенегалу Медун Ба;

з 8:05 начальник штабу, перший заступник командувача ВМС ЗСУ Роман Гладкий, перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков.